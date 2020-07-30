» فنان كبير: بكيت بشدة يوم زواجى .. ما السر !

30 يوليه 2020 - 11:10 م

قال الفنان صلاح عبد الله، إن أجمل لحظات حياته تكون عند إعطائه العيدية لأبنائه، مشيراً إلى أن مبالغ العيدية تكون حسب ظروفه المادية، وتابع:"العيدية بقت مبالغ الآن وبتكون حسب ظروفى المادية".



وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر القناة الأولى المصرية، أن العيدية لم تعد قاصرة على أبنائه فقط بل لكل أقاربه وأحبابه.

وتفاجئ "صلاح عبد الله"، بعرض البرنامج فيديو ليوم عقد قرانه، وعلق قائلاً:"أنا اليوم ده عيطت عياط.. وكان عياط مزيج بين التوتر والخوف من المستقبل والسعادة ..أنا كل ما بفرح بعيط".

