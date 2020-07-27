» اليورو يقفز لأعلى مستوى منذ 2018.. والدولار يهبط بسبب "كورونا"

27 يوليه 2020 - 11:30 م

هوى الدولار إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو، الاثنين، بسبب مخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع التزامه بخفض أسعار الفائدة.



وسيؤكد مجلس الاحتياطي على الأرجح أنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات مقبلة عندما يختتم، الأربعاء، اجتماعه الذي يستمر يومين.



وفي أواخر جلسة التداول، كان اليورو مرتفعا 0.79 بالمئة عند 1.1726 دولار بعد أن سجل في وقت سابق 1.1781 دولار وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018.



وهبط مؤشر الدولار 0.72 بالمئة إلى 93.68 بعد ِأن تراجع في وقت سابق إلى 93.47 وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2018.



كما صعد الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، بفعل مخاوف من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية.



وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أمرت واشنطن قبل أيام بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون، مما دفع بكين إلى إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو.



وانخفض الدولار 0.66 بالمئة إلى 105.42 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى 105.13 ين، وهو الأدنى منذ 16 مارس.

