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هجوم على فنانة شهيرة بسبب صورتها في حمام السباحة

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روان بن حسين

تعرضت الفنانة روان بن حسين لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لنفسها على حمام السباحة.

وتلقت روان هجوما شديدًا بسبب إعلانها قبل أيام عن طلاقها من زوجها بسبب تسببه في إصابتها ببعض الأمراض الجنسية .

وبرر المهاجمون كلامهم بأنها من الممكن أن تنقل للناس هذه الأمراض الجنسية عن طريق المسبح .

و ردت روان قائلة: المرض الجنسي ينتقل بالمسبح ؟ طيب اسمه مرض جنسي ليه ؟ في إشارة منها أن هذا المرض لا ينتقل إلا من خلال العلاقات الزوجية أو الجنسية.

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