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رسالة عاجلة من التنمية المحلية لقاطني العقارات المخالفة

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التنمية المحلية

ام بى سى مصر

اديب

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن صاحب العقار الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، هو المسئول مسئولية مباشرة للتقدم للتصالح على العقار المخالف.

وطالب قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، السكان بتقديم العقود التي يمتلكونها، ويتوجهون إلى النيابة العامة، والنيابة ستجبره على دفع المخالفة.

 وتابع :" صاحب العمارة المخالفة إذا اتمنع عن الدفع سيتم القبض عليه هو وشركائه، وإجبارهم على دفع الغرامة المفروضة على التصالح، موضحا أن "الساكن" ليس هو المسئول عن دفع الغرامة أو دفع قيمة التصالح، وإنما اتفق معه والمالك الرئيسي للعقار المخالف.

 وأوضح أن صاحب الشقة الذي اشترى، عليه أن يتوجه على الفور إلى النيابة العامة حتى يأخذ القانون مجراه، موضحا أن البعض يخلط بين إزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى مخالفة البناء، مشيرا إلى إزالة أكثر من 5 آلاف حالة تعدٍ على أراضي الدولة، وأكثر من 2000 إزالة على أراضي زراعية.

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