مدرب الأهلي يرفض عودة هؤلاء اللاعبين للنادي

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة لاعبي الفريق المعارين وتحديدا في مركز خط الهجوم.





وأبلغ فايلر المدير لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بعدم رغبته في عودة أي لاعب من خط الهجوم تحديداً والمعارين في هذا الموسم.





وأكد رينيه فايلر للجنة التخطيط بالنادي الأهلي بأنه يرغب في تعاقد مع مهاجم إفريقي قوي من أجل دعم خط الهجوم بجوار بادجي ومروان محسن.





ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام سموحة في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة الدوري المحلي والافريقي.