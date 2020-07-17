  • الجمعة 17 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:17 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

إخوان السودان يريدون العودة من باب الشريعة.. والسلطات تغلق الجسور

الدولار

مفاجأة.. خطر كبير يهدد الدولار

كورونا السعودية

تسجيل أرقام قياسية لإصابات كورونا في السعودية

الكويت

وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. بلد عراقي يسجل أكثر من 2000 إصابة في يوم

بكري

مصطفي بكري :ادعوا لـ"عبد الرحيم علي"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

اللواء ناجي شهود: مصر لا ترد من يستنجد بها

الرئيس السيسي

اتصال عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بالسيسي

الأوقاف

الأوقاف: نحن مقبلون على أفضل أيام

الأهلي ينهي أزمة مستحقات "جدو"

إصابة والدة محمد ناجي جدو بالسرطان

وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وفاة شاب مصري داخل مطار الكويت

#

ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض

#

152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا

#

انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

توفي مواطن مصري يدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم، في الكويت، عن عمر ناهز 32 عامًا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.

جاء هذا حسبما أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت.

وقال المكتب في بيان، إن المواطن متزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن  في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية من الجسد، ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدم، أودى بحياته وأن اللغم من مخلفات الغزو العراقي.

وأكد المكتب أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع مع المكتب المستحقات التأمينية للمواطن المصري في السالمية بالكويت، حيث تم التواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط رأسه.

وتواصلت الوزارة مع مسؤول الشركة في الكويت التي كان يعمل بها المواطن المصري لإتمام صرف المستحقات التأمينية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كوريا الجنوبية تحقق مع «كيم يو جونح» شقيقة زعيم كوريا الشمالية
» فتاة عمرها 12 عامًا تتزوج من رجلين خلال شهر واحد
» مليون و 466 ألف راكب للمترو أمس
» عاجل وهام عن طقس الأسبوع المقبل
» تعرف علي فوائد الشاي الأخضر السحرية
» التضامن تتدخل لتنقذ " مكة" من أبيها بعد اعتدائه عليها
» بريطانيا تحيل " الجامبو" للتقاعد
» قرارات جديدة من المالية لقانون " التعاقدات العامة "
» كوريا الجنوبية تقرر إجلاء عمالها من العراق
» بث مباشر.. لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة
» فيديو مبكي لطفل مولود بعيب خلقي بفتحة الشرج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية