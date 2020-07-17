وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت

توفي مواطن مصري يدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم، في الكويت، عن عمر ناهز 32 عامًا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.



جاء هذا حسبما أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت.





وقال المكتب في بيان، إن المواطن متزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية من الجسد، ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدم، أودى بحياته وأن اللغم من مخلفات الغزو العراقي.

وأكد المكتب أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع مع المكتب المستحقات التأمينية للمواطن المصري في السالمية بالكويت، حيث تم التواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط رأسه.

وتواصلت الوزارة مع مسؤول الشركة في الكويت التي كان يعمل بها المواطن المصري لإتمام صرف المستحقات التأمينية.