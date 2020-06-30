مستشار رئيس الوزراء يكشف عن مواقف مؤثرة خلال إصابته بكورونا

30 يونيو 2020 - 07:04 م

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن خضع للعزل المنزلي إثر ثبوت إيجابية إصابته هو وزوجته.





وكتب يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "على مدى نحو أسبوعين تقريبًا، كنت فى عزل منزلى أنا وزوجتى، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية حالتينا بفيروس كورونا، وبفضل من الله ونعمة، تم الشفاء".





وأضاف: "كنت على ثقة ويقين بربى، مطمئن القلب، والحمد لله لم يخذلنى يومًا أحمد الله كثيرًا أننا لم نعانى محنة المرض وآلامه، فلم تكن هناك سوى أعراض بسيطة للغاية، ولكن عانينا محنة إنسانية صعبة، فى فراق بناتنا طوال هذه الفترة، ولأول مرة، حيث ذهبن للإقامة مع أهلى فى القرية".







وحكى عن موقف مؤثرة لابنته معه خلال خضوعه للعزل المنزلي، قائلاً: "ويكفى أن أحدثكم عن إحدى توءمتىّ ذات السنوات الأربع، التى هاتفت أمها ذات ليلة، وهى منهارة من البكاء، وتقول لها: "هو بكره مش هييجى، كل يوم يقولولى بكره، بكره هشوفكم، ومش بييجى"، وعلمت فى اليوم التالى أنها لم تذق طعم النوم إلا مع ظهور الصباح، بعد أنهكها البكاء".





وتابع: "أما أمى، أطال الله فى عمرها، فقد أبكانى صوتها، عندما أخبرتها بإصابتنا، وحاولتْ التماسك، وهى تحدثنى، وتشد من أزرى، وتدعو لى، بينما انهارت فى البكاء، بعد أن أغلقت الهاتف، وهو ما حدث معى أنا أيضا، لأننى أيقنت من صوتها، ما هى فيه".





ومضى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء متحدثًا عن فترة معاناته مع المرض قائلاً: "قصص وحكايات إنسانية مؤلمة عشتها طوال هذه الأيام، التى مرت كشهور، خاصة مع متابعة طوال اليوم لحالات أصيبت بالفيروس، سواء لأقارب، أو أناس لا أعرفها".



