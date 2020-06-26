فضيحة على الهواء.. مسئول يشم الملابس الداخلية خلال اجتماع

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تعرض سياسي برازيلي لموقف مخجل خلال اجتماعي حزبي، حيث شوهد وهو يمسك "أندر وير" أثناء اجتماع المجلس عبر الإنترنت، معتقدًا بالخطأً أن الكاميرا مغلقة.
حدثت الواقعة الغريبة خلال اجتماع لمجلس مدينة براجانكا باوليستا في ساو باولو جنوب شرقي البرازيل، أثناء جلسة مخصصة لمناقشة قطع الأشجار بالمنطقة.

وشوهد عضو المجلس ديتينهو دو أسيلو، من الحزب المسيحي الاجتماعي، وهو يرفع ما قال إنها هدية تلقاها عبر البريد إلى أنفه وأخذ يشمها، مدعيًا أنها كانت "مزحة".

وحاول شرح أفعاله الغريبة، قائلاً إنه تلقى هدية في البريد أثناء الجلسة، وكان يعتقد أنه أوقف عمل الكاميرا والميكروفون أثناء تصرفه المثير للجدل. 

وحاول أحد أعضاء المجلس تنبيهه، وعندها فقط لاحظ أن كاميرته لا تزال تعمل.

وقال أسيلو: "كان من سوء حظ عدم ممارستي لهذه التكنولوجيا. ارتديت قميصًا وردي اللون، وكدعابة، أرسل لي صديق هذا".

وأضاف: "لقد كان عنصرًا صالحًا للأكل من أحد متاجر الجنس. ولهذا السبب استنشقته. لدي عائلة. لقد كانت مجرد مزحة، بسبب سذاجي، أصبحت علنية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وأشار إلى أنه لا يقصد عدم احترام زميلة المجلس فابيانا أليساندري، متابعًا: "أوافق على أنه لم يكن الوقت مناسبًا للقيام بذلك، لكنني لم أتحدث، كنت أتبع جدول الأعمال".

واستدرك: "عندما يكون أحد أعضاء المجلس في المنزل، يمكنهم فعل أي شيء عندما يكونون في جلسة وذهبت لفتح الحزمة وتم القبض علي".

ويحقق المجلس في الحادث، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراءات.

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/politician-caught-sniffing-knickers-video-22257807

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