رامز جلال يرفض استكمال المقلب في نبيلة عبيد

18 مايو 2020 - 07:59 م

قطع الفنان رامز جلال المقلب الذي نفذه في الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، في برنامجه "رامز جنون رسمي" الذي يذاع على قناة "إم بي سي".

ولم يستطع رامز جلال، استكمال المقلب في نبيلة عبيد، خوفًا عليها، بسبب تقدمها في العمر وخوها مما يحدث معها من مفاجآت في البرنامج.

ولم يستكمل رامز جلال الفقرة الثانية من البرنامج والتي يقوم فيها بإنزال ضحيته في قفص مائي ويضع معها "كابوريا"، حيث تم قطع هذه الفقرة، كما أنه لم يوقعها في الحفرة المائية في نهاية برنامجه خوفًا عليها وكشفها لها.

واستضاف رامز جلال في برنامجه، الفنانة نبيلة عبيد، وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية أروى لضيفة الحلقة وسؤالها حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن، ثم طلبت منها التعليق على صور الفنانين.

وخلال الفقرة الأولى تم توجيه سؤال حول صورة الفنانين وكانت آخر صوره من نصيب رامز جلال ،وبينما بدأ رامز المقلب سال الفنانة نبيلة عبيد عن علاقتها بالفنان نادية الجندي لترد عبيد «احنا علاقتنا كويسة جدا بس الناس هي إلى بتوقع بيننا».