» قبل عايدة رياض.. تعرف على زيجات محرم فؤاد

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محرم فؤاد
محرم فؤاد
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محرم فؤاد

عايدة رياض

زيجات

ميرفت أمين

تصدر الفنان الراحل محرم فؤاد تريند جوجل، وذلك بعد حديث الفنانة عايدة رياض عنه، حيث تزوجت منه فى مرحلة سابقة. 

كان محرم عاشقا منذ طفولته للغناء، وقرر أن يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا.

تزوج محرم فؤاد 7 مرات، كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا". 

وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002


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