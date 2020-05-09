فنان شاب يثير الجدل بالشبه الكبير مع محمود ياسين

09 مايو 2020 - 04:31 م

أثار فنان شاب الجدل بسبب شبهه الكبير مع الفنان محمود ياسين أيام شبابه.

ونشر الفنان ?حسني شتا?، صورة مقسومة بين وجهه ووجه الممثل محمود ياسين في مرحلة شبابه ليظهر الشبه واضحاً بينهما.

وكتب شتا تعليقاً على الصورة ورد فيه: "اتبعتتلي الصوره ديه اتخضيت، ركز كده، مسلسل ليالينا 80 ..خلاني زمان الأستاذ اللي بعشقه".

يذكر أن المسلسل الذي يشارك فيه حسني هو ليالينا 80 بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.