  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

استجابة لأمر ملكي.. تحرك عاجل لدعم المتضررين من "كورونا" بالسعودية

كورونا

الصين.. تخفيض مستوى الطوارئ ببؤرة تفشي "كورونا"

كورونا في إسرائيل

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل

الشيماء مرسي

تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: من يتوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب «متمرد»

الإمارات

إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم

النادى الاهلى

الأهلي يتفوق على ريال مدريد باستفتاء "ماركا"

الشيخ محمد رفعت "أسلم على يديه طيار كندي".. ومحمد عبد الوهاب: كنت خادما له

الشيخ محمد رفعت "أسلم على يديه طيار كندي".. ومحمد عبد الوهاب: كنت خادما له

علي جمعة

علي جمعة :إديله كرتونة و متعزموش علي الفطار

داليا أشرف مذيعة برنامج 8 الصبح

شهيد بئر العبد يبكي مذيعة "دي إم سي" علي الهواء

إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف

#

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

#

السعودية.. نحو 1300 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

#

إصابات كورونا تتخطى 3 ملايين وأمريكا تتصدر الدول

سجلت السلطات الإماراتية اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 557 إصابة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 13038.

ولفتت الوزارة إلى أن تخشيص هذه الإصابات جاء في إطار أكثر من 26 ألف اختبار جديد أجريت ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأكدت الوزارة وفاة ستة مصابين بكورونا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد 111 حالة.

وتماثل 114 شخصا خلال آخر 24 ساعة للشفاء من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات في الإمارات، وأصبح إجمالي عدد المتعافين 2543 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة يومية في حصيلة الإصابات منذ بدء انتشار كورونا في الإمارات، وارتفاعا طفيفا مقارنة مع الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم أمس (552 إصابة).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فضيحة مدوية.. فنان يتحرش بمراسلة رئاسية على الهواء (فيديو)
» الاتحاد الإنجليزي يدرس إلغاء الكأس
» للمرة الثالثة.. تطهير المتحف المصري
» مروع.. ثور يهاجم أما مع طفلها الرضيع
» أنباء عن وقف أمير الكويت لأم هارون
» شروط "الدراويش" للاستغناء عن "باهر" للأهلى
» 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من هذه الدول
» وفاة مغني عالمي بفيروس"كورونا"
» «السيسي» يهنئ عمال مصر بعيدهم
» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية
» بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجبة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية