كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

24 أبريل 2020 - 11:50 م

ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المغرب وسلطنة عمان، الجمعة، إلى 158 في الأولى و10 في الثانية.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 3 وفيات لترتفع المحصلة إلى 158.



وكشف مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة محمد اليوبي، عن تسجيل 190 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و758.



وأوضح أن إجمالي الإصابات يشمل 158 وفاة، و486 متعافيا.



من جهتها، أعلنت سلطنة عمان، تسجيل عاشر وفاة بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و790، بينها 10 وفيات، و325 متعافيا.

