الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

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وكالات- الدويني فولي

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث تشهد البلاد منخفض جوي قادم من ليبيا ومار بالصحراء الغربية إذ يؤدي لإثارة الرمال والأتربة ونشاط الرياح والتي تصل على بعض الأماكن إلى حد العاصفة، وتقل معه الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ مقارنة باليوم بمعدل من 4 إلى 5 درجات، مؤكدا أن هذه الأجواء ستستمر أول يوم رمضان فقط، وبعد الإفطار ونهاية اليوم ستبدأ الكتلة الهوائية في التغير وستنخفض درجات الحرارة السبت والأحد بشكل ملحوظ ومؤقت على أغلب مناطق الجمهورية بقيم تتراوح من 8 إلى 10 درجات مقارنة بيوم الجمعة.

وأشار "شاهين" إلى أن الرؤية ستقل غدا كلما كانت الطرق مكشوفة وصحراوية، وستعوق حركة الطرق والقيادة على الطرق، ناصحا بعدم التعرض لهذه الأتربة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، كما نصح بتجنب أشعة الشمس لعدم فقد كميات من المياه داخل الجسم والشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.
وأوضح أن نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة سيبدأ 2 بعد منتصف الليل وتنخفض الرؤية تدريجيا، ومع تقدم ساعات النهار حالة عدم الاستقرار ترتفع، لافتا إلى أن يوم الاثنين سنشهد ارتفاع آخر في درجات الحرارة ولكن تدريجي وطبيعي.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين في تأخير تناول السحور ليكون قبل الفجر مباشرة، وتناول المرطبات أثناء السحور، وعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس بشكل كبير.   

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