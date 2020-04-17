فوران الجلد و احمراره علامة جديدة للإصابة بـ"كورونا"

17 أبريل 2020 - 11:46 ص

كشف علماء عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس"كورونا" المستجد،إلي جانب ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس، وأضافوا أعراض جديدة تمثلت في طفح جلدي أحمر مع فوران بالجسم، حتى ولو لم يكن مصاب بأعراض أخري.

وأشار العلماء إلي أن العديد من الأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس عانوا من الطفح الجلدي المشابه للدغة الصقيع وخلايا النحل والتهاب الجلد الأحمر، حسبما نشرت "ديلي ميل البريطانية".

جدير بالذكر أن خبراء الطب في إسبانيا أشاروا إلي أعراض جديدة تمثلت في ظهور بقع أرجوانية علي أصابع القدم ظهرت علي العديد من المصابين.