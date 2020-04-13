» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن

13 أبريل 2020 - 11:40 م

أعلنت الجزائر عن تأجيل جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره لأول مرّة منذ إطلاقتها في 2003 بسبب تفشي كورونا في البلاد والعالم.

وقالت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، إنّها "تعلن تأجيل فعاليات الدورة السابعة عشر لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم إلى موعد لاحق".

وأضاف البيان أن هذه الفعاليات "كان من المقرر تنظيمها في الفترة من 20 إلى 26 رمضان 1441 هـ(مايو/آيار 2020)".

وبحسب الوزارة "التأجيل يأتي بسبب الأوضاع التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وكان الطالب الجزائري أحمد حركات قد فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم"، في دورتها السادسة عشر (25-31 مايو/آيار2019) التي سجلت مشاركة 48 دولة من بينها تركيا.

ومسابقة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره: منافسة دولية تنظم باستمرار منذ 2003 وتعتبر تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم.

وحتى مساء الإثنين، سجلت الجزائر 313 وفاة من إجمالي إصابات بلغ 1983 حالة مؤكدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة.

