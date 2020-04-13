نشأت الديهي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات مواجهة كورونا

13 أبريل 2020 - 07:46 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية قطعت شوط طويل وكبير في الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي الاجراءات الموازية لدوران عجلة الاقتصاد حتى لا نشهد جائحة اقتصادية بعد انتهاء الجائحة الصحية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بزيادة مساحة الرقعة الزراعية يوسط وشمال سيناء كمنطقة واعدة بعد تطهير الترع بهذه المنطقة؛ بما يضمن لنا تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت أنه من عرقك ويدك يمكن أن تستغني عن الأخرين، وعلينا تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج، مشددًا على أن الدولة تتحرك في أكثر من اتجاه.

وتابع، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أكدت أن تنوع الاقتصاد أعطى مصر ميزة لتخطي أزمة كورونا بأقل الخسائر، وشبكة CNN العالمية، أصدرت تقريرًا مصورًا تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 60 ثانية"، وهي دقيقة كاشفة أن الاقتصاد المصري بخير وواعد وحقق انجازات جعلت مصر تستطيع مواجهة أزمة كورونا.