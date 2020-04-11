الكرملين يكشف الحالة الصحية لبوتين بعد تفشي كورونا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وكالات- الدويني فولي

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الرئيس الروسي

الكرملين

فيروس كورونا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الحالة الصحية للرئيس فلاديمير بوتين "ممتازة" على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم "السبت" إن حالة الرئيس الصحية "ممتازة"، وهذا ينعكس من جدول أعماله المكثف"، مضيفًا "على الرغم من أن الرئيس يجري حاليًا جميع الاتصالات عبر الفيديو، فقد ارتفع عدد الفعاليات ضمن جدول أعماله مقارنة مع ما كان في الظروف العادية، وذلك يتطلب بطبيعة الحال العمل بكثافة أكبر".

وأكد بيسكوف أنه لو لم يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن نظام العزل الذاتي لكانت روسيا ستشهد ارتفاعا كبيرا للمصابين بفيروس كورونا.

وقد كشف بيسكوف في وقت سابق عن حالة إصابة بكورونا بين موظفي إدارة الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن المسؤول المصاب لم يتفاعل مع الرئيس بوتين.

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