مفاجأه.. خبراء يكشفون: القطط مصدر لانتشار كورونا

04 أبريل 2020 - 11:20 م

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن علماء الصين حذروا من تحول القطط إلى مصدر وباء لانتشار فيروس كورونا.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خبراء الصين أكدوا أن 15% من القطط التي تم إجراء اختبارات طبية في مدينة ووهان الصينية مصدر الوباء تم اكتشاف أنها حاملة للفيروس.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن العلماء في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونج للعلوم الزراعية قاموا بإجراء اختبارات على عينات من الدم أخذت من 102 قطة بعد تفشي فيروس كورونا، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس.

