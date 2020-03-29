إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير.. هذه التفاصيل

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تعرضت الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج  8 الصبح  والمذاع عبر فضائية dmc لحادث.

ونشرت والدتها منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تطمئن متابعيها عليها.

وكتب والدتها "أنا والدة داليا.. بشكر كل الناس اللي بيتواصلوا معاها علي "فيس بوك" وبعتذر هي تعبانة مش قادرة ترد ادعولها تقوم بالسلامة من الحادث ".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: الف سلامة عليكى يا داليا انشاء الله تكونى بخير يارب ? ربنا يتم شفاكى يارب وتقومى بالسلامة.

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