نصف العالم في سجن "كورونا" وننتظر الأسوأ

29 مارس 2020 - 12:00 ص

حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب من أنّ الأيام الـ15 الأولى من نيسان/ أبريل المقبل ستكون أكثر صعوبة لبلاده من سابقتها، مكافحة فيروس كورونا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السبت، في العاصمة باريس.

وأضاف أن فرنسا تواجه أزمة غير مسبوقة خلال القرن الأخير، لافتاً أن قرابة نصف العالم يلزمون بيوتهم في الوقت الراهن، وهذا الوضع يحدث للمرة الأولى.

وأردف بالقول "الكفاح يبدأ للتو، الأيام الـ 15 الأولى من نيسان ستكون أكثر صعوبة من الأيام الـ15 الماضية".

ولفت إلى أن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع في فرنسا، مبيناً أن عدد الإصابات في البلاد يتضاعف كل 3 أيام، وأن فرنسا تلحق بركب إيطاليا وإسبانيا في أعداد الوفيات والإصابات.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى ألفين و314، إثر تسجيل 319 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق السبت، أفاد بيان صادر عن مؤسسة صحة المجتمع الفرنسية، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 37 ألفا و575، عقب تسجيل 4 آلاف و611 حالة جديدة.

وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ 6 آلاف و624 .

وذكر أن 4 آلاف و273 مصابا بكورونا يرقدون بوحدات العناية المركزة.