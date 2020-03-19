أمصال وعلاجات لفيروس كورونا ثبت نجاحها

19 مارس 2020 - 09:23 م

قال الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، الأمل في التوصل إلى عدة أمصال وعلاجات لوباء كورونا (Covid-19 )، بدأ يتحقق من خلال التعاون بين العديد من الشركات ومراكز الأبحاث، التي تبشر نتائجها بالنجاح في التوصل إلى لقاح قريبًا.





وأشار حمدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن العديد من المختبرات وشركات الأدوية توصلت إلى أمصال مكافحة لفيروس "كورونا"، فضلاً عن عقارات أثبتت نجاحها في مواجهته، من خلال استخدامها في علاج العديد من الحالات المصابة.

أولًا الأمصال:

1- بدأ بالفعل تجربة المصل الأول والتي أنتجته شركة Modema الأمريكية بمركز Kaiser Permenate Washington Research Institute ويسمى mRNA-1273 والتجربة ستشمل 45 شخصًا سليمًا على مدار 6 أسابيع. والمصل عبارة عن جزء جيني محاكي للفيروس Virus Like Particle أو ما يسمى VLP وذلك لتنبيه جهاز المناعة بدلًا من حقن الفيروس المُثبط والذي يأخذ سنوات لإنتاجه.

2- بتعاون بين الشركة الصينية Bejing Advaccine Biotechnology وشركة Inovio الأمريكية تم التوصل الى لقاح يعتمد أيضًا على فكرة VLP السابق ذكرها. ويسمى اللقاح INO-4800 واللقاح الآن في دور الاختبارات قبل الاكلينيكية.

3- بتعاون بين شركات BioNTech الالمانية وشركة Fosum Pharma الصينية وشركة Pfizer العملاقة بأمريكا تم التوصل للقاح بنفس الفكرة سيتم تجربته الشهر القادم.

4- شركة Medicago الكندية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية توصلت في 20 يومًا من الوصول الى بروتين محاكي للفيروس VLP كما سبق ذكره وتحقنه في بكتريا التربة لتنتج كمية هائلة من البروتين النباتي المشابه للفيروس تستخدم في التطعيم ويمكن انتاج ملايين الجرعات منه شهريًا.

5- شركة CureVac الالمانية-الامريكية بدأت أولى خطواتها لإنتاج اللقاح بنفس فكرة VLP السريعة.

ثانيًا الأدوية الفعالة:

أظهرت التجربة الصينية والأبحاث على المرضى المصابين في عدة دول كفاءة العديد من الأدوية إما في تقليل تكاثر فيروس المرض أو في وقف مضاعفاته الالتهابية على الرئتين وهذه الأدوية هي:

1- عقار Hydroxy Chloroquine والمستخدم لعلاج الملاريا وأعلنت شركة Sanofi-Aventis الفرنسية منتجة العقار توفيرة بكميات هائله. ورحبت اليوم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك.

2- دواء فيروس الإيبولا والمسمى Remdesivir والذي تنتجة شركة Gilead الامريكية وتم إختباره بنجاح على 200 مريض بحالات متقدمة وتحسنت حالتهم.

3- خليط من عقاران لعلاج مرض نقص المناعة المكتسب HIV وهما Ritonavir و Lopinavir ووجدت فاعلية لهما في تقليل فترة المرض وتكاثر الفيروس داخل الجسم

4- عقار Tocilizumab وهو أنجح العقاقير حتى الآن في وقف مضاعفات المرض لفاعليته القوية في وقف الالتهاب. وهو عقار يستخدم في علاج التهاب المفاصل ويضاد مادة الانترلوكين-6 Anti-Interleukin-6

5- العقار الياباني Favipiravir وهو مصمم لعلاج بعض أنواع الانفلونزا وقد ثبت نجاحه في خفض أعراض المرض خاصة البسيطة عن طريق وقف تكاثر الفيروس.

6- بلازما الذين منَّ الله عليهم بالشفاء ويتم فيها تبرع الشخص بالدم وتركيز البلازما وفصل الشوائب المرضية وهو ما يسمى Convalescence Plasma وتحتوي على الأجسام المناعية ضد الفيروس وتقوم الولايات المتحدة بالتوسع في ذلك الآن ليكون شفاء فرد وسيلة لشفاء ثلاثة آخرين.

وحث حمدي، الأطباء على أخذ هذه الأدوية بعين الاعتبار في الحالات الحرجة، ومحاولة الدولة توفيرها للمستشفيات، إن أمكن ففيها بعض الأمل حتى يصل اللقاح، مشددًا على أن "أهم شيء الآن هو وقف انتشار الفيروس ببقاء كل إنسان في منزله".