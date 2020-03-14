  • السبت 14 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

نادر سعد

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

صدام حسين

في حضوره.. عالم أزهري يتحدى «صدام» والأخير يعاقبه

كورنا

السعودية تخصص 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا

السيسي يجتمع بوزيرة الثقافة ورئيس الوزراء

السيسي يفاجئ العاملين بالدولة ويصدر قرارًا بزيادة الدخول

ليفربول

مفاجأة.. "كورونا" يهدد فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

حميدتي

بالفيديو.. استقبال حار من "عباس كامل" لـ"حميدتي"

أرشيفية

4 وصايا من دار الإفتاء في مواجهة فيروس كورنا

أرشيفية

رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

كورنا

السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

قرار حكومي جديد بشأن تعليق الدراسة

آخر الأخبار

نادر سعد
نادر سعد
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من التعليم بشأن تعليق الدراسة

#

وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

#

قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي

#

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

الحكومة

تعليق الدراسة

نادر سعد

الدراسة فى الصيف

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قرار جديد متعلق بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت اليوم السبت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قبل قليل، إنه في حالة مد إيقاف الدراسة لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها.

وتابع أنه بالتالى ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسى فى فترة الإجازة الصيفية.

وقال إن كل ما يخص المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الجامعات، الخاصة منها والحكومية ينطبق عليه قرار بإيقاف الدراسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يغلق أبواب النادي أمام أعضائه بسبب كورونا
» "مرتضى" يهاجم الجبلاية.. ويستدل بـ"علي معلول"
» بالصور.. هبوط أرضي يضرب الطريق الدائري الإقليمي
» رغم اجتياح كورونا.. اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها
» هندوس يقدمون بول البقر للوقاية من كورونا
» أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات الأسبوع
» مفاجأة.. الفلفل الحار يحميك من "كورونا"
» 21 ألف إصابة بـ"كورونا" فى إيطاليا
» تعليق الرياضة في قطر للحد من انتشار كورونا
» كورونا فى إسبانيا.. 70 وفاة جديدة و6 آلاف إصابة
» وكالة إيطالية تعلن التوصل لعقار مضاد لـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح