» إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد .

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الجمعة 13 مارس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن اجتماع مجلس الوزراء الخاص، سيعلن رسميا يوم السبت حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد .

وستسمح حالة الطوارئ للسلطات بحصر الأشخاص المصابين وتوفير السلع التموينية لتوفير زيادة حادة للاستجابة الإسبانية لفيروس كورونا سريع الانتشار.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، بأكثر من 1200 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بلغ 4220 حالة مقارنة بـ3004 حالات أمس الخميس، مع تسارع انتشار المرض في مدريد ومنطقة الباسك ولا ريوخا.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء وباء كورونا العالمي إلى 120 وفاة من 84.

وقالت السلطات الصحية إن منطقة مدريد سجلت 2078 إصابة حتى اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".

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