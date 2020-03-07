نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

07 مارس 2020 - 11:00 م

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، السبت، حالة الطوارئ إثر ارتفاع إصابات "كورونا" فيها إلى 76.



وأوضحت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن حالة الطوارئ عقب ارتفاع إصابات الفيروس بنسبة 50% خلال يوم واحد.

وحتى مساء الجمعة، تم الإعلان عن إصابة نحو 50 شخصا في نيويورك ب"كورونا"، معظمهم في مقاطعة ويست تشيستر.

ومع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس في الولاية؛ تم الطلب من آلاف الأشخاص حجر أنفسهم في منازلهم.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن ولاية فلوريدا سجلت وفاتين بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 17.

وحسب السلطات الصحية الأمريكية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 377 شخصا.