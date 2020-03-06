عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الطيب حسين

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طقس السبت

درجات الحرارة غدا

الطقس غدا

درجات الحرارة السبت

حذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس غد السبت، حيث من المتوقع عودة انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة  والرياح معتدلة.

وشدد خبراء الأرصاد أن الوجه البحرى يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة  والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة  ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة  نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على النحو التالي:

 القاهرة 22 11

الإسكندرية 22 12

مطروح 21 11

سوهاج 24 11

قنا 25 11

أسوان 27 14

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