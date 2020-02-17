» البرلمان يعلق على جواز صلاة المرأة بـ«تي شيرت وبنطلون»

علق النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن اجازة صلاة المرأة وهي ترتدي "تي شيرت وبنطلون أو البيجامة والعباءة، مؤكدًا أنها فتوى صحيحة، خاصة ان المرأة تصلي في بيتها وبين أهلها.

وأوضح حمروش، أن الشرع يشترط على صلاة المرأة أن تكون ملابسها غير كاشفة وغير شفافة، ولكن في الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا، مؤكدًا أن عورة المرأة في الصلاة كل جسمها عدا الوجه والكفين والقدمين، وبالتالي إذا كانت المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة، طالما الملابس التي ترتديها أثناء الصلاة غير واصفة للجسد أو شفافة".

وتابع: "الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر، وما يقال من فتاوى لا تخالف الشريعة الإسلامية، يجب علينا تأييده".