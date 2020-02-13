فوضى داخل مستشفى كفر الدوار بعد قدوم «صيني» للعلاج

سادت حالة من الهرج والفوضى داخل قسم استقبال مستشفى كفر الدوار العام، بعدما شاهد المتواجدون داخل الاستقبال، أحد المواطنين الصينيين يطلب تلقي العلاج.

وفور دخوله قسم الاستقبال ونزع كمامته، فر الجميع من حوله وتركوه دون توقيع الكشف الطبي عليه.

وأكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفي كفر الدوار العام بأن المواطن الصيني الذي حضر إلى المستشفى بقسم الاستقبال هو يعمل بأحد المصانع بكفر الدوار ومقيم منذ أكثر من 4 سنوات.

وأوضح، أنه عندما ذهب لإحضار تذكرة تخوف بعض المرضي بقسم الاستقبال من إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي دعا المواطن الصيني لمغادرة المستشفي نافيا انصراف طاقم التمريض عند دخوله المستشفي، وأن هذا المواطن لم يكن مخالطًا للصينيين القادمين من الخارج خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وطالب مدير مستشفي كفرالدوار العام، بتقصي الحقيقة وتحري الدقة لعدم إثارة الشائعات وترويع المواطنين داعيا الجميع أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح، مؤكدا بأنه لم يتم تسجيل أي حالة مرضية خاصة بالفيروس حتى الآن.

والتقط عدد من العاملون بالمستشفي، مجموعة من الصور مع الشخص الصيني، تأكيدا منهم علي حسن استقبالهم للمواطنين الصينيين العاملين في مصانع كفرالدوار.