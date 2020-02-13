الجار الله: قطر لعبتها صح

13 فبراير 2020 - 09:31 ص

قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله إن قطر استطاعت بأموالها أن تشتري الولاء الأمريكي.

وأضاف الجار الله على حسابه في "تويتر": "بصراحة أمير قطر تميم بشوية قروش اشتري ولاء أمريكا وولاء تركيا وولاء إيران".

وأوضح أن أمريكا علشان قاعدة العديد نأت بنفسها عن الخلاف الخليجي القطري وهي أكبر قوه في العالم وقوه أخري في الإقليم.. تركيا تقول لقطر شبيك لبيك وإيران لم تقدر أن تلوم قطر علي مقتل سليماني يبدو أن أمير تميم لعبها صح.

وتساءل الجار الله: الآن ثلاث سنوات من كسب الجولة؟ نحن أم قطر أتساءل وأحسب الأرباح والخسائر دعونا نفكر بهدوء.. القاعدة السياسية تقول الخلاف لا يستمر كما أن الوفاق قد لا يطول الذي يظهر أن أمير تميم ليس هو أمير الأمس كل ما حوله يتغير ويبدو أن في رأسه موال".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه دبلوماسي خليجي صحة المعلومات عن وقف السعودية المفاوضات مع قطر لإنهاء المقاطعة معها.

وبحسب نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس الأربعاء عن المصدر الدبلوماسي قوله: إنه تم وقف المفاوضات بسبب ما وصف بأنه "مراوغة المفاوضين القطريين وتخبطهم".

وأضاف أن المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم تبدُ جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلاً من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها "كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة.