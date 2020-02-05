رد ناري من خالد الغندور على تغريدة "آل الشيخ" المحرجة للزمالك

05 فبراير 2020 - 05:59 ص

رد خالد الغندور - الإعلامي بقناة الزمالك - على المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي الأهلي - بعد تدوينته المحرجة لنادي الزمالك.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة: كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها .



ورد الغندور على "آل الشيخ" من خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" ، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر هي الفيصل .



وأشار الغندور إلى أن مباراة السوبر ستكون بجمهور وستكون قوية ، مؤكدًا أن آخر مباراة في السوبر بين الأهلي والزمالك فاز فيها الزمالك.



وتابع: الزمالك الذي تأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا منذ فترة كان يتمنى مواجهة الأهلي في السوبر لكن تعادله مع الهلال وتأهله ثانيا في آخر لحظة حال دون ذلك.



5:58:11 AM