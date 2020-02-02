» تعليق ناري من "أديب" على تخرج ضباط قطر

02 فبراير 2020 - 01:00 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع فيديو لتخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية القطرية، وهم يلقون سيوفهم على الأرض، أثناء خروجهم من الأكاديمية قائلا: «شباب كيوت».



أضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «فيديو مسخرة.. وبهديه كل اللي بيتريق على الجيش القطري.. بيجهزوا جيش عشان لما تركيا تخرج من عندهم».

