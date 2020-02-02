» تعليق ناري من "أديب" على تخرج ضباط قطر

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع فيديو لتخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية القطرية، وهم يلقون سيوفهم على الأرض، أثناء خروجهم من الأكاديمية قائلا: «شباب كيوت».
أضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «فيديو مسخرة.. وبهديه كل اللي بيتريق على الجيش القطري.. بيجهزوا جيش عشان لما تركيا تخرج من عندهم».
وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تشككه في أن يكون كل هؤلاء الضباط قطريين، ساخرا: «دول فخر قطر.. شايفين الانضباط هما اللي هيدافعوا عن الدوحة لوحة»، متابعا: «في أشباه دول، وأشباه جيوش». 

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