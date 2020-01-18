» السعودية تفاجئ الحوثيين في صنعاء

18 يناير 2020 - 06:35 م

نفذ طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، هجومًا واسعًا على مواقع ميلسيشا جماعة الحوثي في صنعاء. جاء هذا تزامنًا مع شن الجيش اليمني، هجوما في ذات الوقت على مواقع الحوثي الواقعة في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية. وبحسب مصادر عسكرية فإن "الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق منذ فجر الجمعة، وأن المعارك لا تزال مستمرة".



ولفتت المصادر إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض". كما استهدفت مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات الجماعة في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الحوثيين وتم تدمير معدات عسكرية تابعة لهم.