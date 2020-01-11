«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

11 يناير 2020 - 05:51 م

غادر وزير الخارجية، سامح شكري، قبل قليل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بسبب سد النهضة.

ومن المقرر أن يشارك "شكري" في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ويحضر في الاجتماع ممثلون عن الجانب الأمريكي، وكذا البنك الدولي.

وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.