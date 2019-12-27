رئيس الوزراء: لا نفكر نهائيًا في زيادة الضرائب

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك مشكلة كبيرة فى القطاع غير الرسمي للاقتصاد، الذي يقترب من 50% من حجم الاقتصاد في مصر، ولن تتم السيطرة على هذا الأمر إلا بالميكنة.

وأضاف خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أن هناك برنامج كبير لمتابعة الضرائب والجمارك ينتهي في عام 2020،



وأشار إلى أن الحكومة، تدرس أيضاً زيادة حد الإعفاء الضريبي لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، لكي لا نفكر نهائياً في زيادة الضرائب في أي شيء، ولكن كل الجهود لزيادة عمليات التحصيل، مؤكدًا أن كل مواطن يجب أن يعرف اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في موازنة 2018 - 2019 ما قدره 100 مليار جنيه، تم رفعها في موازنة 2019 - 2020 إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40? على المشروعات التي تمس المواطن، وستزيد في موازنة 2020 - 2021 إلى 200 مليار، وكلها تصب في مصلحة المواطن عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها، وسيتم لأول مرة تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات في الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.