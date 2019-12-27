» هجوم على ابنة مذيعة شهيرة.. ورد صادم من الأخيرة

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دعاء فاروق
دعاء فاروق
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فتحي مجدي

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ردت الإعلامية دعاء فاروق بحدة على منتقدي صور شاركتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تجمعها بابنها، بعد أن تعرضت للعديد من الانتقادات من جانب المتابعين.

ولم تتمالك مقدمة البرامج الدينية، نفسها إزاء تعليق من إحدى المتابعين تعلق فيه على هيئة ابنيها، وظهور ابنتها ببنطلون "مقطع" ومن دون حجاب، الأمر الذي اعتبرته يتناقض مع تدعو إليه، قائلة لها: "يعني أنتي داعية وبنتك لابسه بنطلون مقطع وبشعرها! أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

وردت "فاروق" بانفعال شديد، قائلة: "ممكن بعد إذن حضرتك ملكيش دعوة ببنتي خالص تلبس مقطع تلبس مهربد ده ميخصش مخلوق، وفضلا وليس أمرا اللي هيتكلم في اللي ميخصوش هعمله بلوك".

غير أن ذلك لم يوقف الانتقادات للصور المنشورة، ما جعلها تجري تعديلاً أرفقته بالصور، قالت فيه: "تعديل .. من فضلكم بمنتهي الادب والأخلاق اللي في الدنيا .. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس اي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي ... اذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل انما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ...".

وتابعت: "أنا حرة أحط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية إنكم تعملوا انفولو للاكاونت بتاعي..".

ومضت قائلة في ردها: "محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وأنا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوه بعيال حد تاني حتي لو عيال اختك ... شكررررررا ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير ...".

 


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