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اتصالات النواب: تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إضافة استثمارية

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أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أهمية عقد الامتياز الذي وقعه المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع أحد التحالفات العالمية، لإقامة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات ومركبات «رورو» بنظام BOT بالأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

وقال رئيس اتصالات النواب في بيان له : إن ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة المصرية للعمل على تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ونوه بأنه بموجب هذا العقد سيقوم التحالف باستغلال رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، وستوفر العشرات من فرص العمل.

وشدد على أن العمل جار على قدم وساق لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجعلها منطقة صناعية واستثمارية أولى تجذب المليارات من الاستثمارات المباشرة وتوفر آلاف من فرص العمل.


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