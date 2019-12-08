ملك البحرين يصدر قرارًا عاجلًا بعد الفوز بـ«خليجي 24»

08 ديسمبر 2019 - 09:37 م

منح حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، المواطنين إجازة رسمية غدًا الاثنين بعد تتويج المنتخب البحرينى ببطولة «خليجي24» للمرة الأولى في تاريخه.

حقق المنتخب البحريني الفوز بالبطولة بعد الانتصار على السعودية بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما الأحد على ملعب «عبدالله بن خليفة»، في المباراة النهائية.

وقالت صحيفة «الأيام البحرينية» إن غدًا الاثنين 9 ديسمبر 2019 إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع المدارس في البحرين، بمناسبة الفوز بـ«خليجي 24».

ودون المنتخب البحريني اسمه في السجل الذهبى للفائزين ببطولة كأس الخليج، بينما فشل المنتخب السعودي في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.