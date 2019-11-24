  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
محمود خليل الحصري وابنته

ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

تركي آل الشيخ

قرار مفاجئ لـ تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال

حوثيون

27 مليار ريال شهريًا حجم الإتاوات الحوثية على اليمنيين

ارشيف

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

أمير الكويت

السعيد: ربنا ياخد من عمري ويعطي لأمير الكويت

كاف

بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

هاني شاكر

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

ارشيف

فى نسخته الجديدة الهلال السعودى بطلاً لآسيا

ارشيف

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

الرياضة

كاف
كاف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي

#

بعد خلافات مع المنتخب..لاعب شهير يعلن اعتزال اللعب الدولي

#

"صلاح" على قائمة المرشحين لجائزة "جلوب سوكر"

#

بالأسماء.. البدري يعلن أسماء المحترفين بقائمة الفراعنة

عيد ميلاد

حسين فهمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين الـ30 لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

ومن المقرر أن يختصر "كاف" القائمة لاحقًا إلى ثلاثة يتنافسون على اللقب.

ودخل الثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين الـ30.

كما ضمت القائمة عددًا من اللاعبين العرب على رأسهم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومواطنه يوسف بلايلي، نجم أهلي جدة، والمغاربة أشرف حكيمي، نجم ريـال مدريد المعار إلى بروسيا درتموند، وحكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، بالإضافة إلى التونسيين فرجاني ساسي، نجم الزمالك، وطه الخنيسي نجم الترجي.

وتضم القائمة أيضًا عددًا من أبرز الأسماء الأفريقية على الساحة الأوروبية كزميل «صلاح» في ليفربول ساديو ماني، وكذلك مهاجم أرسنال الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج وتوماس بارتي، نجم أتليتكو مدريد، وكاليدو كوليبالي، صخرة دفاع نابولي الإيطالي.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان..للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها
» أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها
» حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة
» الهلال السعودى يتقدم بهدف نظيف بنهائي آسيا
» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها
» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية