"ترامب" عن إجراءات عزله: عار على بلدنا

19 نوفمبر 2019 - 08:36 م

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجراءات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، بشأن قضية عزله.

ووصف "ترامب" التحقيقات في هذه القضية التي يجريها مجلس النواب، بأنها "عار" على الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه تابع بعض المقاطع من جلسات الاستماع الجارية في مجلس النواب، مضيفا أن "ما يحدث هو عار، وهذا أمر محرج لبلادنا".

ووصف ترامب التحقيقات معه بأنها "مهزلة" يديرها رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، مشيرا إلى أن الجمهوريين ليس لهم "لا محامون ولا شهود عيان".

وأضاف أن على المواطنين الأمريكيين أن يستخلصوا استنتاجاتهم بأنفسهم بشأن جلسات الاستماع في قضيته.

وجاء ذلك تعليقا على التحقيق في قضية عزل الرئيس ترامب من منصبه، الذي فتحه الديمقراطيون في مجلس النواب بعد تسريب معلومات حول أن ترامب مارس ضغطا على القيادة الأوكرانية لكي تفتح تحقيقا مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

ونفى ترامب أكثر من مرة ارتكابه أي مخالفات، واصفا مكالمته مع زيلينسكي بـ "المثالية". واعتبر التحقيق معه "مطاردة للساحرات".