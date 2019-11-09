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مديرة مدرسة: الفنانون أكتر ناس بيعرفوا يربوا أولادهم

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إيمان هاني

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روت الفنانة داليا مصطفى، بعضًا من كواليس حياتها الشخصية قائلة: "أنا أم سخيفة مع ولادي ومش كل حاجة بيطلبوها بتتنفذ، وأتعامل معهم بحزم شديد".

وأضافت مصطفى خلال حوارها لبرنامج "أنا وابنتي" المذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلة: "أنا عانيت جدًا لما خلفت بنتي الأولى "سلمى" لصغر سني الشديد وقتها، لكن مع الوقت اكتسبت خبرة كبيرة وأصبحت أعامل ولادي بطريقة صحيحة".

وتابعت الفنان حديثها قائلة: "مديرة المدرسة اللي ولادي بيدرسوا فيها بتقولي ولادك متربيين أحسن تربية، بتقولي أحسن ناس بيعرفوا يربوا ولادهم الفنانين".

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