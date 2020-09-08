قتلها بالكهرباء و سرق أعضاءها.. رواية كارثية بمقتل الطفلة أروى

الثلاثاء، 08-09-2020
01:57 م
إيمان هاني
روت
السيدة إسراء، والدة الطفل
ة "أروى" صاحبة الـ 5 سنوات والتي قتل
ها عمها واغتصبها
وسرق كليتيها، كواليس الواقعة، قائلة: "إنها لاحظت أن أحمد ابن عمها اختفى باختفاء
ابنتها "أروى" من أمام المنزل، مشيرة إلى أنها اتصلت بالقاتل وأخبرته أن
يأتي بابنتها إلى المنزل ولكنه نفى وجودها معه، قائلة: "كنت متأكدة أن ابنتي مع
أحمد القاتل".
وأضافت
"إسراء"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"،
المذاع على قناة "المحور
"، أنها بعد الاتصال بالقاتل أحمد كان معه شنطة سفر
كبيرة كانت فى السيارة، فأخبرها أنه سيقوم بتوصيل زملائه ويأتي إليها كي يبحث عن ابنتها
أروى، وأرسل الشنطة الكبيرة والتى كانت بها ابنتي أروى بداخلها مقيدة اليدين والأرجل
إلى شخص آخر في توك توك وجاء إلينا يبحث عن أروى.
وكشفت
السيدة إسراء عن أن القاتل أحمد قام قبل أيام من الحادث وادعى أنه سيقوم بمساعدتي في موضوع
النفقة لأطفالي وأخذ صورة من عقد الزواج الخاص بي وصورة على الهاتف، لكى يعرف فصيلة
الدم الخاصة بأولادي وبالطفل
ة أروى، ولكني لم أدرك هدفه من أخذ صورة من عقد الزواج.
وطالبت
والدة الضحية أروى وهي باكية بالقصاص العاجل من القاتل وأن تراه مشنوقًا هو ومن اشترك
معه في الجريمة وقتل
ابنتي وسرق أعضائها.