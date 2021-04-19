البترول تعلن عن الأسعار الجديدة للبنزين

الإثنين، 19-04-2021
11:24 ص
المصريون
كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول
،عن
تفاصيل تحديد أسعار البنزين
الجديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول
،في تصريحات تليفزيونية،إن لجنة التسعير التلقائى المكونة من هيئة قطاع البترول
ووزارة المالية تعمل حاليا على تحديد أسعار البنزين
والمواد البترول
ية الجديدة في مصر
.
وأوضح عبد العزيز،أن اللجنة في مرحلة مراجعة وتقييم الـ
3 العوامل الخاصة بتحديد أسعار البنزين
الجديدة والتي تشمل سعر الصرف، وسعر خام برنت
في البورصات العالمية، وتكاليف التداول وهي مرحلة التقييم النهائي، لتحديد أسعار البنزين
الجديدة في السوق المحلي بالنسبة لأشهر أبريل ومايو ويونيو وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل
فور انتهاء اللجنة من عملها ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ساعات.
وفي سياق متصل،أكد المتحدث أن الوزارة لديها استراتيجية يتم
تنفيذها والتي تهدف لزيادة
البحث والاستكشاف الخاصة بالبترول
والغاز.
ونوه بأن مصر بها مناطق واعدة للاستكشاف خاصة في غرب المتوسط،قائلا:"إننا حققنا نجاحات
في شرق المتوسط وطرحنا اتفاقيات في البحر الأحمر،وهناك شركات عالمية جاءت لأول مرة
إلى مصر تعمل على مزيد من الاكتشافات في مناطق واعدة".
وأضاف:"نستخدم البنية الأساسية بقوة كما نتعاون بقوة
مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز المتوسط".
وأوضح أن هذه الخطة تعمل على دعم الاحتياطى البترول
ى سواء
غاز أو بترول وزيادة
الانتاج،قائلا:"نمضي في مشروع قومي حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا للتداول وتجارة الغاز
والبترول
".