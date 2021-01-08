الجمعة 08 يناير 2021
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

مجموعات دوري أبطال إفريقيا كاملة..

السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي لهذا النادي

أحذر.. تناول الشوفان بهذه الطريقة قد يزيد من وزنك

تعرف على سر ارتفاع قيمة عملة "بيتكوين "

قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

أول تعليق من " أوباما" عن اقتحام الكونجرس

طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

ADS
 

"الأوقاف" تكشف سبب إغلاق مسجد النور بالعباسية

وزير-الاوقاف
الأوقاف
 
الجمعة، 08-01-2021 10:28 ص إيمان هاني
كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل غلق مسجد النور ، قائلا :" غلق مسجد النور في العباسية أدى لاهتمام المصلين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تلقاء نفسها خوفًا من إغلاق المساجد".
وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن وزير الأوقاف قام بتشكيل لجنة للتنسيق مع السادة مديري المديرات في اتخاذ الإجراء المناسب مع المساجد الغير ملتزمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى الأغلاق.
وأوضح أن  الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اجتمع مع مديري المديرات بكافة المحافظات، وأعلن أن كل مديرية مسؤولة بشكل كامل عن تطبيق الاجراءات الاحترازية في المساجد وعند عدم تطبيق الاجراءات في أي مسجد لابد من إغلاقه لفترة معينة.

 

إقرأ ايضا

البرلماني مصطفي بكري

بكري: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

البابا تواضروس الثاني

تواضروس يعلق علي زيارات الرئيس للكاتدرائية بعيد الميلاد

كورونا الإمارات

3 طرق للحصول على لقاح كورونا