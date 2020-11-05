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إيران تسخر من انتخابات أمريكا وتظاهرهم بالديموقراطية

المرشد الإيراني وترامب
ايران
 
الخميس، 05-11-2020 06:02 م أحمد سالم
وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بـ"المسرحية"، ساخرا من الديمقراطية بها.

وكتب خامنئي في تغريدة على "تويتر": "يا لها من مسرحية! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي".

وأضاف: "في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هكذا هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قلل في وقت سابق، من أهمية انتخابات الرئاسة الأمريكية وما ستفرزه من نتائج ستحدد من سيكون ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة.
 

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