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أمطار رعدية وثلوج ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 17-07-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 17 يوليو .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك تساقط للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية، حسبما نشرت "صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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