الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محافظ البحيرة: لا تعويضات للمتعدين حال حدوث فيضان

مستشار الرئيس يكشف دور الأعشاب في مكافحة كورونا

والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

أحمد موسى: عايزين يقتلوني

تسريب القميص الجديد للمنتخب.. والظهور الأول مع توجو

عاجل.. الموت يفجع الفنان محمود حميدة

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

ماذا تقصد فجر السعيد.. تدوينة بمثل عراقي عن رعي الذئب للغنم

فجر السعيد
ماذا تقصد فجر السعيد.. تدوينة بمثل عراقي عن رعي الذئب للغنم
الأحد، 20-09-2020 12:22 م عبد القادر وحيد
في تدوينة مثيرة غردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بمثل عراقي قالت إنه ينطبق على حالنا هذه الأيام.
وكتبت السعيد على حسابها في تويتر: "في مثل عراقي جميل ينطبق على هالأيام إللي نعيش فيها يقول: "راحت أزلام الـ كنت أزامط بيها ظلت غنم ياذيب ترعى بيها".
وأضافت أن هذا المثل يقابله بالكويتي: "راحت رجال ترفع الدروازة... وجتنا رجال المطنزة والعازة."
في سياق آخر تساءلت السعيد عن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد بين النواب فقط دون وزراء الحكومة، والذي تسبب في إلغاء جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.
 وأضافت السعيد: "من البارح وآنا مشغولة بهالسؤال.. الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة الكل خالط الكل وكانت الوضعية  سمردحة ليش الكورونا ما أصابت ولا وزير بس النواب.. معالي وزير الصحة عندك إجابة منطقية للسؤال".

إقرأ ايضا

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

سسسسسسسسسسسسسسسسسسشششش

والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

طارق شوقي

ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

أخبار متعلقة

الدكتور طارق شوقي

"التعليم" تكشف مفاجأة عن حصة التربية الرياضية

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا لن يرحل من مصر

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة في مواجهة كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

خبر سار من وزيرة الصحة بشأن كورونا

وزير التربثية والتعليم

وزير التعليم: كل مدرسة ليها جدول بنسبة الحضور للدراسة

وزير التربية والتعليم

«التعليم» تحسم الجدل حول تخفيض المناهج بسبب «كورونا»