ماذا تقصد فجر السعيد.. تدوينة بمثل عراقي عن رعي الذئب للغنم

الأحد، 20-09-2020
12:22 م
عبد القادر وحيد
في تدوينة مثيرة غردت الإعلامية الكويتية فجر
السعيد
بمثل عراقي
قالت إنه ينطبق على حالنا هذه الأيام.
وكتبت السعيد
على حسابها في تويتر: "في
مثل عراقي
جميل ينطبق على هالأيام إللي نعيش فيها يقول: "راحت أزلام الـ كنت أزامط
بيها ظلت غنم ياذيب
ترعى بيها".
وأضافت أن هذا المثل يقابله بالكويتي:
"راحت رجال ترفع الدروازة... وجتنا رجال المطنزة والعازة."
في سياق آخر تساءلت السعيد
عن سبب انتشار فيروس
كورونا
المستجد بين النواب فقط دون وزراء الحكومة، والذي تسبب في إلغاء جلسة مجلس النواب
الأسبوع الماضي.
وأضافت السعيد
: "من البارح وآنا مشغولة بهالسؤال.. الجلسة الأخيرة
لمجلس الأمة الكل خالط الكل وكانت الوضعية سمردحة ليش الكورونا
ما أصابت ولا وزير بس النواب.. معالي وزير الصحة عندك إجابة
منطقية للسؤال".