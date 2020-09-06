"السيسي" يخصص ملياري جنيه إضافية

الأحد، 06-09-2020
08:21 م
الطيب حسين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي
، ببلورة منظومة متكاملة حديثة تشمل ٢٠٠ مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، ومضاعفة تمويل مشروع "البتلو
" بمقدار ٢ مليار جنيه إضافية.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي
، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.