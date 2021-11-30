ياسمين عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

الثلاثاء، 30-11-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بعد مرور شهرين علي غياب الفنان ياسمين عبد العزيز
عن جمهور
ها، بسبب أزمتها
الصحية التي اضطرت بسببها للسفر للخارج للعلاج، وجهت ياسمين عبد العزيز
رسالة
مؤثرة لجمهور
ها.
و خاطبت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهور
ها قائلة:" "كنت بموت
وجاتلى رسالة "التربى بيجهز التربة.. وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى..
مش قادرة أصدق أنى بتكلم عن الموضوع ده، مضيفة 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس.. الصحة والاحترام
وحب الناس".
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز
سجلت مع الإعلامية مني الشاذلي
علي قناة " سي بي سي"، كأول ظهور إعلامي لها بعد شفائها من وعكتها الصحية،
وستعرض الحلقة قريبا علي القناة.