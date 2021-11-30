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ياسمين عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Native
Teads
الثلاثاء، 30-11-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
بعد مرور شهرين علي غياب الفنان ياسمين عبد العزيز عن جمهورها، بسبب أزمتها الصحية التي اضطرت بسببها للسفر للخارج للعلاج، وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة لجمهورها.
و خاطبت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها قائلة:" "كنت بموت وجاتلى رسالة "التربى بيجهز التربة.. وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى.. مش قادرة أصدق أنى بتكلم عن الموضوع ده، مضيفة 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس.. الصحة والاحترام وحب الناس".
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سجلت مع الإعلامية مني الشاذلي علي قناة " سي بي سي"، كأول ظهور إعلامي لها بعد شفائها من وعكتها الصحية، وستعرض الحلقة قريبا علي القناة.
 

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