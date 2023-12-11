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ماذا يعني ظهور هذه العلامة على عضوك الذكري؟

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ارشيفية
الإثنين، 11-12-2023 01:01 م



هل سمعت عن الإصابة بسرطان العضو الذكري؟ قد يندهش كثير من الرجال عندما يعلمون أن القضيب مثل باقي أجزاء الجسم قد يتعرض للإصابة بالسرطان، لذلك يجب أن يكونوا على دراية بالأعراض المنذرة به لزيارة الطبيب فور ظهورها.
في التقرير التالي، سوف نتعرف على الأعراض التي تنذر بسرطان القضيب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "cancer".

أعراض سرطان القضيب
1- ظهور قرحة في القضيب.
2- تغيرات في لون القضيب.
3- تحول جلد القضيب ويصبح أكثر سماكة.
4- خروج إفرازات مستمرة.
5- ظهور رائحة كريهة.
6- خروج دم من طرف القضيب أو من تحت القلفة.
7- الشعور بألم غير مبرر في عمود أو طرف القضيب.
8- ظهور علامات باللون البني أو الأزرق على القضيب.
9- ظهور طفح جلدي محمر تحت القلفة.
10- وجود نتوءات صغيرة تحتوي على قشور تحت القلفة.
11- تضخم الغدد الليمفاوية في الفخذ.
12- تورم في نهاية القضيب.
نصائح للوقاية من سرطان القضيب
1- يساعد الختان قبل عمر البلوغ في الحماية من الإصابة بسرطان القضيب.
2- الحرص على النظافة الشخصية بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القضيب.
3- الابتعاد عن عوامل نمط الحياة الخطيرة، ومنها الإقلاع عن التدخين، وتجنب ممارسة العلاقة الحميمة غير الشرعية التي يمكن أن تنقل الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، أو فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

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