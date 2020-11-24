الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد قوي من "صلاح" يعد اتهامه بهذا الأمر

إنشاء شركة مصرية لصناعات السكك الحديد

ديفيد جيمس يعلن عن موعد انضمام «صلاح» إلى ريال مدريد

دفاع غريب من نجيب ساويرس عن محمد رمضان

رسالة عزاء مؤثرة من أمير الكويت بشأن هؤلاء

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

لن تصدق.. ولادة توأم الفرق بينهما عامين

رد قاسي من الصين علي تصريحات بابا الفاتيكان بخصوص " الإيجور "

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة بيكهام بكورونا قبل لقاء القمة

بعدما ورَّط محمد رمضان.. حمد المزروعي يكشف كواليس الصورة

ADS
 

لن تصدق.. ولادة توأم الفرق بينهما عامين

-9999x9999-c
توأم
 
الثلاثاء، 24-11-2020 03:22 م المصريون

أنجبت امرأة توأما يفصل بينهما عامان بعد خضوعها لعملية تلقيح صناعي، حيث وقع تصميم الأخوة كمجموعة من الأجنة باستخدام نفس الحيوانات المنوية والبويضة.
ويعد كاميرون وإيزابيلا  توأمين على الرغم من وجود فارق بعامين بينهما وذلك كونهما ينتميان لمجموعة من خمسة أجنة وقع تخصيبها في الوقت نفسه خلال عملية تلقيح صناعي أجرته الأم كارين (33 عاما) في عام 2017.
وولد كاميرون، الطفل الأول لكارين وزوجها جيمس (35 عاما)، في 1 سبتمبر 2018، بينما ولدت إيزابيلا في 15 سبتمبر من هذا العام.
وقالت الأم كارين: "إنه لمن الجنون أن يولد توأم بفارق عامين. أسعدنا إنجاب ولد وبنت. وأي طفل بالنسبة لنا، يتمتع بصحة جيدة، هو أمر رائع".
وتزوجت كارين جيمس في عام 2014، وكافحا طويلا لإنجاب طفل، حيث وقع تشخيص كارين بمشاكل في الخصوبة.
وفي عام 2017، حصل الزوجان على تمويل لعملية واحدة من التلقيح الاصطناعي في مركز بريستول للطب التناسلي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وبعد ولادة الطفل الأول حاولت كارين الحمل مرة ثانية لكنها تعرضت للإجهاض. وفي المحاولة الثالثة، ولدت إيزابيلا.
ويخطط الزوجان لاستخدام الجنينين المتبقيين لإنجاب طفلين آخرين، ما سيمنحهما أربعة توائم، على الرغم من اختلاف الأعمار بوضوح.
 

إقرأ ايضا

بسمة وهبة

بعد شائعة الانفصال.. بسمة وهبة لـ أحمد سعد وخطيبته: يا تري هيحصل إيه في الطحال

حسين عشماوي

أغرب ما فعلته "برنيسية منيا القمح" مع عشماوي قبل إعدامها بثواني بتهمة قتل زوجها

أحمد العوضي

تعليق ناري من أحمد العوضي بعد أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز